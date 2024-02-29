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فوز الأنصار على الصفاء 4 - 1 في بطولة كرة القدم

منذ 4 دقائق
نادي الأنصار

نادي الأنصار

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حقق الانصار فوزه الثالث ايابا على الصفاء 4 – 1 (الشوط الاول 2 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الرابعة ايابا من”سداسية الاوائل” للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.

وسجل ل”الزعيم الاخضر” الفلسطيني محمد حبوس في الدقيقة العاشرة.

واضاف علي طنيش “سيسي” الاصابة الثانية في الدقيقة 45 الاخيرة، متابعا في شباك الحارس مهدي خليل كرة ارضية ارتدت اليه من ضربة حرة سددها حسن معتوق من خارج المنطقة.

وقلص محمد قدوح النتيجة في الدقيقة 54 بكرة ارضية سددها من داخل المنطقة الى يسار الحارس نزيه اسعد.

الا ان حبوس سجل الاصابة الثالثة للانصار في الدقيقة 66 بتسديدة متوسطة الارتفاع من حافة المنطقة الى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس خليل.

ورفع عبدالله ياسين النتيجة الى 4 – 1 في الدقيقة 73 بكرة سددها من داخل المنطقة في سقف مرمى الحارس خليل.

في حين لقي الصفاء خسارته الاولى، بعد فوزين وتعادل.

ورفع الانصار رصيده الى 20 نقطة، وتصدر موقتا. في حين احتفظ الصفاء بمركزه الرابع برصيد 16 نقطة.

ويلتقي غدا على الملعب عينه الساعة الرابعة الا ربعا بعد الظهر، العهد المتصدر وحامل اللقب مع النجمة متصدر الدوري المنتظم، والذي سبق له الحاق الخسارة اليتيمة بالعهد هذا الموسم 2 – 1 ذهابا.

وتختتم المرحلة بعد غد بلقاء الراسينغ بيروت السادس والذي لم يحقق الفوز او ينتزعزاي نقطة اياب، والبرج الساعة الثانية والربع بعد الظهر في جونية ايضا.

    المصدر :
  • وكالات

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