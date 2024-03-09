فوز الأنصار على النجمة في طرابلس والصفاء على البرج في جونية

جدّد الأنصار فوزه على غريمه التقليدي النجمة 2 – 1 (الشوط الاول 1 – 1)، في المباراة التي أجريت بينهما أمس، على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، أمام حشد جماهيري اشتاقت اليه ملاعب كرة القدم اللبنانية، في ختام المرحلة المرحلة الخامسة من مباريات “مجموعة الصدارة”، للفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في ختام مرحلة الذهاب للدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم.

وافتتح المهاجم السنغالي الحاج مالك تال التسجيل ل”الزعيم الاخضر” في الدقيقة الثالثة بكرة ارضية لعبها من داخل المنطقة الى الزاوية اليمنى البعيدة للحارس علي السبع اثر تمريرة متقنة من حسن معتوق.

وعادل حسن كوراني للنجمة من “بنالتي” في الدقيقة 41 احستبها الحكم محمد عيسى بعد خطأ من علي طنيش “سيسي” على البرتغالي فيتور بارا داخل المنطقة. وسدد كوراني الكرة ارضية الى يسار الحارس نزيه اسعد الذي اتجه الى الجهة المعاكسة.

وبعد ضغط رهيب طوال الشوط الثاني، سجّل الحاج مالك اصابة الفوز للانصار في الدقيقة 84 بكرة رأسية اودعها الزاوية الارضية البعيدة لمرمى السبع، اثر تمريرة عالية من نصار نصار من يمين المنطقة.

ورفع الانصار رصيده الى 23 نقطة بالتساوي مع العهد. فيما تجمد رصيد النجمة عند 19 نقطة.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تخطى الصفاء سقوطه الكبير امام الانصار الاسبوع الماضي، وفاز على البرج بثنائية بيضاء 2 – 0 (الشوط الاول 0 – 0)، سجلهما دانين تالوفيتش ومحمد ناصر.

ورفع الصفاء رصيده الى 19 نقطة بالتساوي مع النجمة. واستقر رصيد البرج عند 13 نقطة.