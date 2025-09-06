فوز النمسا على قبرص 1-صفر في تصفيات كأس العالم

تسبب اكتشاف حفرة في الملعب خلال فوز النمسا 1-صفر على ضيفتها قبرص في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في لينس اليوم السبت إلى توقف المباراة في وقت متأخر.

وبعد مرور 75 دقيقة، شوهدت حفرة بحجم الكرة خارج منطقة جزاء ألكسندر شلالجر حارس مرمى النمسا.

وأوقف الحكم الدنمركي ياكوب كيليت المباراة عدة دقائق بينما سارع العاملون في ملعب رايفايسن أرينا إلى تغطية الحفرة والتأكد من سلامة الملعب تماما.

ومن اللافت للنظر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تواجه فيها النمسا مشاكل في أرضية الملعب. في عام 2022 ظهرت حفرة أيضا خلال مباراة النمسا ضد الدنمرك في دوري الأمم الأوروبية في فيينا.

وفازت النمسا اليوم بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 54 سجلها مارسيل زابيتسر بعد ارتكاب كريستوس سيليس مخالفة ضد كريستوف باومجارتنر، لتتقدم للمركز الثاني في المجموعة الثامنة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.