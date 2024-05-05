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فوز تاريخي.. أيندهوفن يتوج بلقب الدوري الهولندي بعد معركة مثيرة

منذ ساعة واحدة

جاستون بيريرو لاعب ايندهوفن (بالأبيض والأحمر) في مباراة في دروي أبطال أوروبا. صورة من أرشيف رويترز.

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أحرز المدافع أوليفييه بوسكالي هدفا في كل شبكة بينما توج فريقه أيندهوفن بطلا لدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم للمرة 25 بعد فوزه في ملعبه فيليبس في أجواء من البهجة 4-2 على سبارتا روتردام اليوم الأحد لينهي صياما عن التتويج استمر ست سنوات.

وكان أيندهوفن بحاجة إلى نقطة وحيدة لحسم اللقب بعد موسم هيمن فيه على المسابقة إذ خسر مباراة واحدة فقط في 32 جولة، ورغم أنه تأخر في النتيجة مبكرا فإنه نجح في التغلب على سبارتا الذي يحتل مركزا في منتصف القائمة.

وضع ميتينيو الفريق الزائر في المقدمة قبل أن يسجل سعيد بكاري هدفا في مرماه ثم أضاف يوهان باكايوكو هدفا آخر ليرجح كفة الفريق المضيف.

ووضع بوسكالي الكرة في مرماه لتصبح النتيجة 2-2 ليشعر أيندهوفن ببعض التوتر، لكن تسديدته الرائعة من ركلة حرة في الجهة اليمنى من الملعب عوضت الخطأ قبل أن يضيف جوردان تيزي الهدف الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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