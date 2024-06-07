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فوز ساحق للتشيك في مباراة ودية مع مالطا

منذ ساعتين
منتخب التشيك

منتخب التشيك

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سجل مويمير خيتيل مهاجم سلافيا براج هدفين ليقود التشيك للفوز 7-1 على مالطا في مباراة ودية اليوم الجمعة استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وأراح المدرب إيفان هاسيك عددا من لاعبيه الأساسيين في المواجهة التي أقيمت في جروديج بالنمسا، بينهم توماش سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد وباتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن.

وافتتح أنتونين باراك التسجيل لصالح التشيك في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء قبل أن يحرز خيتيل هدفه الأول قبل الاستراحة. وحملت باقي أهداف التشيك توقيع ديفيد يوراشيك وأوندريه لينجر وماتيا يوراشيك وفاتسلاف تشيرني، بينما سجل بول مبونج هدف مالطا الوحيد.

وتستهل التشيك مشوارها في بطولة أوروبا في 17 يونيو حزيران الجاري بمواجهة البرتغال ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا تركيا وجورجيا.

وتواجه التشيك منتخب مقدونيا الشمالية وديا يوم الاثنين المقبل في ختام استعداداتها للبطولة التي تقام في ألمانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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