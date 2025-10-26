الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
فوز سهل لليفركوزن على فرايبورج ليتعافى من خسارة كبيرة أمام سان جيرمان

منذ 13 ثانية
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

سجل إرنست بوكو وإدموند تابسوبا هدفين ليحقق باير ليفركوزن فوزا سهلا 2-صفر على ضيفه فرايبورج اليوم الأحد، لتستمر انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد خمسة أيام فقط من خسارته القاسية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد بطل ألمانيا عام 2024 توازنه بعد خسارته الثقيلة 7-2 على أرضه أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في دوري الأبطال، ليحقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري ويؤكد مساره التصاعدي تحت قيادة المدرب كاسبر يولماند، الذي حل محل إريك تن هاج بعد جولتين فقط.

وصعد الفريق إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة، متساويا مع بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، ومتأخرا بنقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الثاني. ويتصدر بايرن ميونيخ برصيد 24 نقطة بالعلامة الكاملة من ثماني مباريات بعد فوزه 3-صفر على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ أمس السبت.

وسجل بوكو لاعب منتخب هولندا للشباب، هدف التقدم لصاحب الأرض بتسديدة منخفضة رائعة في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف تابسوبا النتيجة بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من أليخاندرو جريمالدو.

وسيطر ليفركوزن، الذي سيحل ضيفا على بايرن في الجولة المقبلة، تماما، وكاد بوكو أن يضيف الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق، لكنه لم يستغل الفرصة أمام نواه أتوبولو حارس فرايبورج قبل أن يتابع آرثر الكرة المرتدة بتسديدة خارج المرمى.

وتراجع فرايبورج إلى المركز 11، ولعب بعشرة لاعبين بعد طرد فيليب لينهارت بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 74، لكن رغم السيطرة التامة لم يتمكن ليفركوزن من زيادة الأهداف.

    المصدر :
  • رويترز

