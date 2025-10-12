فوز سهل لهولندا على فنلندا يقربها من التأهل لكأس العالم

عزز ممفيس ديباي سلسلة أهدافه القياسية مع هولندا التي حققت فوزا سهلا 4-صفر على فنلندا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

وبهذا الفوز، حافظت هولندا على صدارتها المريحة للمجموعة السابعة، واقتربت خطوة أخرى من التأهل لنهائيات أمريكا الشمالية العام المقبل.

وجمع المنتخب الهولندي 16 نقطة من ست مباريات، متقدما بفارق ست نقاط عن بولندا التي ستلعب في وقت لاحق اليوم الأحد خارج أرضها ضد ليتوانيا.

افتتح دونيل مالين التسجيل في الدقيقة الثامنة على ملعب يوهان كرويف أرينا، ثم أتبعه فيرجيل فان دايك بهدف بضربة رأس بعدها بتسع دقائق.

وسجل ديباي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ليرفع رصيده من الأهداف مع هولندا إلى 54 هدفا، بعد أن حطم الشهر الماضي الرقم القياسي السابق المسجل باسم روبن فان بيرسي والذي بلغ 50 هدفا، قبل أن يضيف كودي خاكبو الهدف الرابع قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويمكن للمنتخب الهولندي ضمان التأهل إذا فاز خارج أرضه على بولندا في مباراته المقبلة يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وبعد أن تعرضوا لانتقادات بسبب أدائهم في مالطا يوم الخميس الماضي، حيث فازوا 4-صفر لكنهم فشلوا في إثارة إعجاب النقاد، كان المنتخب الهولندي قويا للغاية اليوم ، وشهد مالين تبادلا سريعا للكرة مع ديباي، ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع في أول 10 دقائق.

وكان ديباي أيضا صانع هدف فان دايك إثر لعبه ركلة حرة نحو القائم البعيد، حيث اندفع القائد فان دايك أمام دفاع فنلندا محرزا هدفه الدولي الحادي عشر.

وكان فان دايك يحتفل هذا الأسبوع بمرور عشر سنوات على انضمامه إلى المنتخب الهولندي.

وسدد يورن تيمبر كرة في العارضة قبل أن تصطدم تسديدة جاستن كلويفرت بيد ميرو تينهو لاعب فنلندا، لينجح ديباي في التسجيل ركلة الجزاء التي احتسبت بناء على ذلك.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في ست من آخر سبع مباريات دولية له.

وشهدت التغييرات في الشوط الثاني فقدان منتخب هولندا لبعض من شراسته الهجومية لكنه لم يتعرض أبدا لتهديد واضح وزاد من تألقه عندما سدد خاكبو كرة من على حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم في الدقيقة 84.