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فوز صعب لألمانيا على اليونان بآخر اختبار قبل يورو 2024

منذ 16 دقيقة
لاعبو منخب ألمانيا

لاعبو منخب ألمانيا

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عدلت ألمانيا مستضيفة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 تأخرها بهدف لتنتزع الفوز 2-1 على اليونان في اللحظات الأخيرة اليوم الجمعة في مباراة ودية شهدت أداء باهتا من أصحاب الأرض قبل انطلاق البطولة يوم الجمعة المقبل.

وسجل باسكال جروس هدف الفوز في الدقيقة 89 ليظهر الألمان أنه لا يزال أمامهم بعض الفرص للتحسن قبل المباراة الافتتاحية في البطولة يوم 14 يونيو حزيران أمام اسكتلندا.

وفي أداء حافل بالأخطاء في الشوط الأول، فقد أصحاب الأرض الكرة في كثير من الأحيان، وحصل اليونانيون على فرصة ذهبية في الدقيقة السادسة.

لكن محاولة كريستوس تزوليس المزدوجة من مسافة قريبة تصدى لها حارس المرمى مانويل نوير.

لكن نوير لم يتمكن من التصدي لتسديدة أخرى لتزوليس في الدقيقة 33 بعد أن فقد الدفاع الألماني الكرة في نصف ملعبه، حيث دفع حارس ألمانيا الكرة في اتجاه جيورجوس ماسوراس ليسددها في الشباك.

ووضعت ألمانيا الكرة في الشباك في الدقيقة 43 عن طريق مهاجمها الأول كاي هافرتس لكنه كان في موقف تسلل.

وبدأ أصحاب الأرض الضغط بشكل أكبر بعد الاستراحة وتحسن أداء هافرتس في الدقيقة 55، حيث سجل هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء بتسديدة غيرت اتجاهها.

وكادت اليونان أن ترد من هجمة مرتدة في الدقيقة 64 لكن نوير أنقذ الفريق مرة أخرى قبل أن يطلق بنجامين هنريكس تسديدة صاروخية من 20 مترا ارتدت من العارضة.

ثم حسم جروس الفوز بتسديدته بعيدة المدى.

وتلعب ألمانيا أيضا ضمن المجموعة الأولى ببطولة أوروبا التي تضم أيضا المجر وسويسرا.

    المصدر :
  • رويترز

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