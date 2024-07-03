فوز صعب لميدفيديف على مولر في ويمبلدون

شق دانييل ميدفيديف المصنف الخامس طريقه لتحقيق فوز صعب 6-7 و7-6 و6-4 و7-5 على الفرنسي ألكسندر مولر اليوم الأربعاء ليبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس.

وبدا أن اللاعب الروسي في حالة سيئة على الملعب الرئيسي وخسر المجموعة الأولى في الشوط الفاصل أمام الفرنسي (27 عاما) في أول مواجهة بينهما، وكان عليه إنقاذ نقطة لخسارة المجموعة لتجنب التأخر 2-صفر.

ومع ذلك وجد ميدفيديف، وصيف بطل أستراليا المفتوحة، إيقاعه المعتاد ليتعادل في النتيجة بعد شوط فاصل آخر قبل أن يتفوق على مولر القوي ليفوز بالمجموعة الثالثة ثم المباراة التي استمرت على مدار ثلاث ساعات ونصف.

وبلغ ميدفيديف (28 عاما) الدور قبل النهائي في نادي عموم إنجلترا العام الماضي، لكن كان عليه العمل بقوة للفوز على مولر الذي استمر في مواكبة اللاعب الروسي رغم حاجته إلى وقت مستقطع للحصول على العلاج بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر قبل المجموعة الرابعة.

وأشعل الفرنسي حماس الجمهور بفضل بعض الضربات غير التقليدية، لكن قلة خبرته على الملاعب العشبية، بعد فوزه بثلاث مباريات فقط على هذه الأرضية في مسيرته، ظهرت عندما كثف ميدفيديف هجماته على الشبكة بعد خسارة المجموعة الأولى.

ولم يكن ميدفيديف، الذي شاهدته مواطنته ماريا شارابوفا بطلة ويمبلدون 2004، في أفضل أحواله قبل أن يجبر مولر على ارتكاب أخطاء فادحة مثل الضربة القصيرة خلف الشبكة التي أخفق فيها ليمنح الروسي الفوز بالمجموعة الثالثة.

وبدا أن المجموعة الرابعة تتجه إلى شوط فاصل قبل أن يرتكب مولر هفوة جديدة ويمنح ميدفيديف الانتصار والتأهل للدور القادم بعد خطأ مزدوج على الإرسال.

وقال ميدفيديف المصنف الأول على العالم سابقا “حين تفوز يكون لديك الدور التالي لتحاول تقديم أداء أفضل.

“لسبب ما يبدو أن العشب أبطأ حقا، أحتاج للاعتياد عليه وكلما لعبت مباريات أكثر تكون هناك فرص أكبر في اللعب بصورة أفضل.

“أنا سعيد للعب على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، لكنني سعيد أكثر بالفوز”.