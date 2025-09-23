فوز عدد قياسي من الدول بميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى

حفل توزيع ميداليات القفز العالي للسيدات - الفائزة بالميدالية الذهبية، الأسترالية نيكولا أوليسلاغرز تحتفل على المنصة مع الفائزة بالميدالية الفضية، البولندية ماريا زودزيك والفائزتين بالميدالية البرونزية، الصربية أنجلينا توبيك والأوكرانية ياروسلافا ماهوشيخ. الاستاد الوطني الياباني، طوكيو، اليابان - 21 سبتمبر 2025. رويترز

حصد عدد قياسي من الدول ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو،إذ ظهرت 53 دولة في جدول الميداليات في النسخة العشرين من البطولة الذي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وسجلت نسخة أوساكا 2007 الرقم القياسي السابق البالغ 46 دولة والذي تمت معادلته في بودابست قبل عامين.

وفازت ساموا وسانت لوسيا وأوروجواي بأول ميداليات لها على الإطلاق في بطولة العالم هذا العام.

وتم تسجيل رقم قياسي عالمي واحد في طوكيو عندما حطم السويدي موندو دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة للمرة 14 بقفزة بلغت 6.30 متر.

وأكملت العداءة الأمريكية ميليسا جيفرسون-وودن ثلاثية السرعة بفوزها بسباقات 100 و200 متر وأربعة في 100 متر تتابع بينما فازت رياضيتان أخريان بذهبيتين في مسابقات فردية هما عداءة المسافات الطويلة الكينية بياتريس تشيبيت وعداءة المشي الإسبانية ماريا بيريز.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى “ما شهدناه خلال الأيام التسعة الماضية هنا في طوكيو هو احتفال لا يمحى ومقنع بالجهود الرياضية الإنسانية. مهدت طوكيو الطريق لبعض العروض الاستثنائية في رياضتنا”.

وحضر إجمالي 619.288 متفرجا بطولة العالم في طوكيو بعد أربع سنوات من استضافة العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية في نفس المكان بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال ميتسوغي أوغاتا رئيس اللجنة المنظمة المحلية “شهدنا على مدى الأيام التسعة الماضية العديد من اللحظات التي لا تنسى. لم تكن هناك لحظة هدوء في الملعب أبدا”.