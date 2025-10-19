فوز فرستابن المثالي في أوستن يشعل السباق على لقب فورمولا 1

هيمن ماكس فرستابن سائق رد بول على سباق جائزة أمريكا الكبرى بعد انطلاقه من المركز الأول اليوم الأحد، وتصدر السباق من البداية وحتى النهاية ليقلص قدرا كبيرا من الفارق مع أوسكار بياستري متصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد بداية أسبوع مثالية في تكساس.

واحتل بياستري سائق مكلارين المركز الخامس، وجاء زميله في الفريق وأقرب منافسيه على اللقب لاندو نوريس في المركز الثاني، بعدما تجاوز شارل لوكلير سائق فيراري الفائز بالسباق العام الماضي، قبل خمس لفات من النهاية.

ويتصدر بياستري الآن ترتيب بطولة العالم بفارق 14 نقطة عن البريطاني نوريس مع تبقي خمس جولات تتضمن سباقي سرعة، فيما قلص فرستابن الفارق مع السائق الأسترالي إلى 40 نقطة بعد أن كان متأخرا عنه بفارق 104 نقاط في نهاية أغسطس آب.

وفاز فرستابن أيضا بسباق السرعة أمس السبت من مركز أول المنطلقين على حلبة الأمريكتين في أوستن، في الوقت الذي اصطدم فيه ثنائي مكلارين وانسحبا، ليحصد بطل العالم أربع مرات أقصى عدد من النقاط.

وقال فرستابن عن معركة اللقب “الفرصة سانحة بالتأكيد، نحتاج فقط إلى محاولة تقديم مثل هذا الأداء حتى النهاية”.

وأضاف بعد انتصاره الثالث في آخر أربعة سباقات و68 في مسيرته “سنحاول بذل أقصى ما نستطيع. الأمر مثير”.

وتراجع نوريس أمام لوكلير الذي استخدم الإطارات اللينة الأسرع ولكن الأقل تحملا، في البداية ثم احتاج إلى 21 لفة ليستعيد مركزه بعدما قدم سائق فيراري أداء دفاعيا مذهلا.

وتنافس لوكلير بعد ذلك مع لويس هاميلتون الذي بدأ السباق بإطارات متوسطة قبل أن يدخل إلى حارة الصيانة في اللفة 23 ويعود إلى السباق في المركز التاسع، بينما تقدم زميله إلى المركز الثالث، وبياستري إلى المركز الرابع.

وبحلول ذلك الوقت كان فرستابن مبتعدا بفارق عشر ثوان عن أقرب منافسيه، ويستمتع بقيادة هادئة تحت شمس تكساس.

وبعد قيام بقية المتسابقين المتقدمين في الترتيب بتوقفات الصيانة، عاد لوكلير مرة أخرى إلى المركز الثاني، لكنه كان متأخرا بأكثر من ست ثوان عن فرستابن، وكان نوريس في المركز الثالث وكان عليه أن يتجاوز لوكلير مرة أخرى، لكنه كان يواجه تحذيرا بشأن تجاوز حدود الحلبة.

وبعد نجاحه في التجاوز، انطلق نوريس لينهي السباق بفارق 7.9 ثانية خلف فرستابن، و7.4 ثانية أمام سيارة فيراري.

وجاء هاميلتون في المركز الرابع متقدما بفارق 1.1 ثانية فقط عن بياستري، واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز السادس.

وأنهى يوكي تسونودا سائق رد بول السباق في المركز السابع، يليه نيكو هولكنبرج سائق ساوبر، ثم أوليفر بيرمان من فريق هاس. أما فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن فاحتل المركز العاشر ليحصل على النقطة الأخيرة.

واستخدمت سيارة الأمان الافتراضية في اللفة السابعة بعد اصطدام بين كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس وكارلوس ساينز سائق وليامز، مما أدى لانسحاب السائق الإسباني.

وتعرض أليكس ألبون زميل ساينز لحادث أيضا عند المنعطف الأول مع البرازيلي الصاعد جابرييل بورتوليتو سائق فريق ساوبر.

وجاءت درجة الحرارة أثناء السباق أقل من المتوقع إذ بلغت 28.6 درجة مئوية، رغم المخاوف والتحذير من احتمالية ارتفاع درجات الحرارة.