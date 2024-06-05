فوز مذهل لباوليني على ريباكينا يضعها في نصف نهائي بطولة رولان جاروس

أحبطت الإيطالية جاسمين باوليني انتفاضة إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة لتحقق فوزا مذهلا 6-2 و4-6 و6-4 اليوم الأربعاء وتتأهل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الأولى.

وضربت باوليني المصنفة 12 موعدا في قبل النهائي مع الفائزة من لاعبة روسيا البيضاء المصنفة الثانية أرينا سبالينكا و الروسية ميرا أندريفا (17 عاما) في مباراتهما في دور الثمانية في وقت لاحق اليوم على ملعب فيليب شاترييه.

وفي أول مباراة لها في دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بدأت باوليني (28 عاما) بثقة بفوزها بأول شوطين وأجبرت منافستها على بذل جهد كبير للحفاظ على إرسالها قبل أن تكسر إرسالها مرة أخرى في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى.

ومنحت ضربة خلفية رائعة باوليني كسر إرسال آخر في الشوط الثالث بالمجموعة الثانية لكن ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022 ردت بضربة قوية أيضا وتعاملت ببطء مع قوة اللاعبة الإيطالية ودقتها.

وتبادلت ريباكينا، القازاخستانية المولودة في روسيا، كسر الإرسال مع باوليني مرة أخرى لكن اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما صمدت لتدرك التعادل 1-1 في المجموعات ثم تعافت بعد أن خسرت إرسالها في بداية المجموعة الفاصلة.

وتعادلت باوليني 4-4 في المجموعة الفاصلة واستعادت مستواها في بداية المباراة واستغلت أخطاء ريباكينا لتحقق فوزا مثيرا.