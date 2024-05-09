فوز يوكيتش بجائزة أفضل لاعب في الموسم بدوري السلة الأميركي

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الأربعاء 9\5\2024 فوز نيكولا يوكيتش لاعب ارتكاز دنفر ناجتس بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثالثة خلال أربعة مواسم.

وتفوق يوكيتش على شاي جيلجيوس-ألكسندر لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر ولوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس للحصول على الجائزة، وحصل على 79 صوتا في المركز الأول من لجنة من المذيعين والصحفيين.

وأصبح اللاعب الصربي تاسع لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات أو أكثر وسبق له الفوز بها عامي 2021 و2022، بعد أن بلغ متوسطه من النقاط 26.4 نقطة و12.4 متابعة و9.0 تمريرات حاسمة في 79 مباراة خلال الموسم الاعتيادي.

وكان ثاني لاعب على الإطلاق يسجل 2000 نقطة على الأقل و900 استحواذ على الكرة و700 تمريرة حاسمة في موسم واحد، بعد أوسكار روبرتسون (1961-1962).

وهذا العام السادس على التوالي الذي يحصد فيه لاعب دولي الجائزة في دوري أمريكا الشمالية، بعد فوز لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد العام الماضي والمهاجم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو عامي 2020 و2019.