فولتماده يصبح أغلى لاعب في تاريخ نيوكاسل بعد انضمامه من شتوتجارت

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المهاجم الألماني نيك فولتماده قادما من شتوتجارت في صفقة قياسية للنادي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها بلغت 69 مليون جنيه إسترليني (93.21 مليون دولار).

وتتفوق صفقة اللاعب (23 عاما) على مبلغ 63 مليون جنيه إسترليني دفعه نيوكاسل مقابل الحصول على خدمات المهاجم السويدي ألكسندر إيساك قبل ثلاث سنوات عندما أصبح أغلى لاعب في النادي.

وانطلق فولتماده من خلال أكاديمية فيردر بريمن وأصبح أصغر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى الألماني في عام 2020 عندما كان يبلغ 17 عاما. وانضم إلى شتوتجارت العام الماضي وسجل 17 هدفا في 33 مباراة في جميع المسابقات.

وفي ظل أن إيساك غير متاح إذ يسعى للانتقال إلى ليفربول، ربما يتعين على فولتماده التأقلم سريعا وإحداث تأثير إيجابي رغم أنه لم يُقيد في الوقت المناسب ليظهر لأول مرة مع الفريق في مباراته خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد في وقت لاحق من اليوم.

وقال المدرب إيدي هاو “يسعدنا إتمام صفقة نيك بهذه السرعة. إنه يتناسب تماما مع ما كنا نبحث عنه لتعزيز خياراتنا الهجومية”.

وأضاف “إنه لاعب قوي في العديد من الجوانب، ويتمتع بقدرات فنية رائعة وأثبت جدارته كلاعب خطير في أحد أفضل الدوريات الأوروبية، لكنه أيضا لا يزال في سن يسمح له بالتطور والنمو هنا”.

وشارك المهاجم، الذي يبلغ طوله 1.98 مترا، مرتين مع منتخب ألمانيا واستُدعي للمشاركة معه في مباراتي تصفيات كأس العالم أمام سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في سبتمبر أيلول.

قال فولتماده “إنها خطوة كبيرة في حياتي أن أغادر ألمانيا، لكن الجميع رحب بي بطريقة جيدة للغاية وأشعر كأني فرد من عائلتي”.

وتابع “لدي شعور رائع منذ حديثي مع المدرب بأن هذا هو المكان المناسب لي لأخرج أفضل ما لدي… شعرت منذ أول لقاء أن النادي يريدني حقا ولديه خطط كبيرة لي”.

(الدولار = 0.7402 جنيه إسترليني)