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فولف: مرسيدس لا يستبعد التعاقد مع فيتل

منذ 15 دقيقة
شعار شركة مرسيدس
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قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية التعاقد مع بطل العالم المعتزل الالماني سيباستيان فيتل ليقود للفريق في الموسم المقبل خلفا للبريطاني لويس هاميلتون الذي سيرحل في نهاية الموسم الحالي.

وقال فيتل (36 عاما) في وقت سابق إنه يفكر في العودة للسباقات في 2025 وإنه يتحدث إلى فولف وآخرين.

وقال هاميلتون الذي سيقود لفيراري بداية من الموسم المقبل أمس الخميس إن فيتل سيكون بمثابة خيار مذهل لمرسيدس.

وردا على سؤال عن اهتمامه بفيتل بطل العالم سابقا أربع مرات قال فولف “فيتل شخص لا يمكنك تجاهله.”

وأضاف فولف “أعتقد أن سجله في البطولة استثنائي. كما أن الاستراحة ربما تكون أيضا جيدة في إعادة النظر وتقييم أولوياتك وأهدافك.”

وأكد فولف أن لديه قائمة قصيرة بالبدلاء المحتلمين لهاميلتون لكنه أوضح أن القرار الأخير ليس وشيكا.

وأردف فولف “في هذه المرحلة أعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه البت في قرار التعاقد… الصورة ستتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة.”

    المصدر :
  • رويترز

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