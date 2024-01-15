فولف يمدد ارتباطه مع فريق مرسيدس لفورمولا 1 لثلاث سنوات

قال توتو فولف رئيس والمالك الشريك لفريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الاثنين إنه وقع عقدا مدته ثلاث سنوات حتى 2026 لقيادة بطل العالم السابق إلى عصر المحركات الجديد في الرياضة.

وقال النمساوي البالغ من العمر 52 عاما في مقابلة مع صحيفة ديلي تليغراف إنه لا يزال يشعر بأنه أفضل رجل لشغل هذا المنصب، ويتفق معه في ذلك المالك الشريك لمرسيدس وهو الملياردير البريطاني جيم راتكليف رئيس مجموعة إنيوس.

وقال فولف “في نهاية المطاف، وكمساهم، أريد أفضل عائد على الاستثمار. وأفضل عائد على الاستثمار هو الفوز.

“لن أحاول التمسك بمنصب أعتقد أن شخصية ما ستقوم بمهامه بشكل أفضل مني. أنا متأكد من أن لدي مجموعة من الأشخاص يمكنهم أن يقولوا لي خلاف ذلك.

“في النهاية قررنا نحن الثلاثة ذلك وقلنا ‭’‬دعونا نفعل ذلك مرة أخرى'”.

وفاز مرسيدس بثمانية ألقاب للصانعين على التوالي، في انجاز لا سابق له، في الفترة من 2014 إلى 2021 لكنه احتل المركز الثالث في 2022 وحصلت على المركز الثاني العام الماضي. ولم يفز لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بأي سباق منذ 2021 في حين أن آخر فوز للفريق بسباق للجائزة الكبرى كان على يد جورج راسل في البرازيل عام 2022.