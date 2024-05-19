فولهام يحسم مصير لوتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مثير 4-2

سجل راؤول خيمينيز هدفين ليساعد فولهام في الفوز 4-2 على لوتون تاون الذي تأكد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وهز خيمينيز الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليمنح فولهام التقدم 2-1 وسجل هدفه الشخصي الثاني بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني لتتبدد آمال صاحب الأرض في البقاء في دوري الأضواء.

وكانت فرص لوتون ضئيلة في البقاء، إذ كان يتأخر بفارق ثلاث نقاط خلف نوتنجهام فورست إضافة إلى فارق 12 هدفا.

لكنه تأخر في النتيجة بهدف سجله أداما تراوري في ظهوره الأساسي الأول مع فولهام في الدوري بعدما شارك بديلا في 16 مباراة هذا الموسم.

وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك في الدقيقة 43، لكن كارلتون موريس أدرك التعادل بعد دقيقتين من ركلة جزاء بعدما قام كالفين باسي بعرقلة تشيدوزي أوجبيني.

لكن خيمينيز وضع فريقه في المقدمة بتسديدة بجانب القدم بعد انطلاقة ليلحق بتمريرة هاري ويلسون.

وببراعة، سجل اللاعب المكسيكي الدولي هدفه الثاني بضربة رأس مستغلا ركلة حرة ليجعل النتيجة 3-1 في بداية الشوط الثاني، لكن فولهام سمح للوتون بالعودة في المباراة في الدقيقة 55 عندما سدد ألفي دوتي ركلة حرة لم يجد الدفاع التعامل معها لتدخل الشباك.

وحرم إطار المرمى ويلسون من التسجيل من ركلة حرة بعد مرور ساعة قبل أن ينجح أخيرا في هز الشباك ليجعل النتيجة 4-2 بلمسة متقنة بعد تسع دقائق مستغلا تمريرة تراوري.

وبهذه النتيجة يتقدم فولهام إلى المركز 13 متخطيا ولفرهامبتون، الذي خسر أمام ليفربول. وأنهى لوتون الموسم في المركز 18 برصيد 26 نقطة ليعود إلى دوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد في دوري الأضواء.