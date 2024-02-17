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فولهام يسحق أستون فيلا (2-1) بالدوري الإنكليزي

منذ 7 دقائق
واتكينز

واتكينز

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سجل اللاعب “أولي واتكينز” هدفين، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، ليتجاوز “أستون فيلا” انتفاضة متأخرة من “فولهام” ليتقدم للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 خارج أرضه.

وسجل المهاجم الإنجليزي، الذي ألغى الحكم هدفا له في الدقيقة الثانية بداعي التسلل، هدفا في كل شوط ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وقلص رودريجو مونيز الفارق في الدقيقة 64 ليشعل الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ تصدى إميليانو مارتينيز حارس فيلا لتسديدة من البديل أداما تراوري قرب النهاية.

وصمد فيلا أمام ضغط فولهام ليحقق فوزا مستحقا ويتقدم للمركز الرابع برصيد 49 نقطة وبقى فولهام في المركز 12 برصيد 29 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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