الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فونتينوا يحطم الرقم القياسي لصعود برج إيفل بالدراجة

منذ 11 دقيقة
صعود برج إيفل بالدراجة

صعود برج إيفل بالدراجة

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل برج إيفل، اليوم الجمعة، أن متسابق الدراجات والذي يحظى بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي أوريليان فونتينوا أصبح أسرع رياضي على الإطلاق يصعد للطابق الثاني من المعلم الأثري الفرنسي على دراجة.

وقالت جمعية استغلال برج إيفل في بيان إن فونتينوا صعد يوم الخميس 686 درجة للوصول إلى منصة الطابق الثاني، وهي الأعلى التي يمكن الوصول إليها عن طريق الدرج، في 12 دقيقة و30 ثانية.

وحطم فونتينوا الرقم القياسي السابق بفارق سبع دقائق تقريبا. ولاحتساب الزمن، لم يُسمح لقدمي فونتينوا بلمس الأرض.

قال فونتينوا بعد هذا الإنجاز “لم أتوقع أن يستغرق الأمر هذا الوقت القصير. برج إيفل رمز حقيقي، إنه النصب التذكاري الذي أردتُ تسلقه”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

أكسل فيتسل
فيتسل يعود لتشكيلة بلجيكا أمام مقدونيا الشمالية وويلز
الأمريكية جيسيكا بيجولا
بيجولا تهزم نافارو لتواجه نوسكوفا بقبل نهائي بطولة الصين المفتوحة
فرناندو ألونسو
ألونسو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سنغافورة وفرستابن الثالث

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
الشيخ نعيم قاسم
هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
عرض مقطع فيديو مزيف من حساب ترامب على موقع Truth Social، يظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يرتدي قبعة سومبريرو، في البيت الأبيض في واشنطن
ترامب يثير الجدل بسبب مقطعي فيديو لنائب من الديمقراطيين.. ونائبه يصفها بالمزحة!