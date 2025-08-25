الثلاثاء 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
فونسيكا يواصل توهجه بتحقيق أول فوز له في بطولة أمريكا المفتوحة

منذ 38 دقيقة
جواو فونسيكا

جواو فونسيكا

حقق الشاب المتألق جواو فونسيكا، اليوم الاثنين، فوزه الأول في الأدوار الرئيسية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إذ تغلب على الصربي ميومير كتسمانوفيتش في الدور الأول للبطولة مواصلا توهجه في الموسم الذي شهد تألقه في البطولات الأربع الكبرى.

وأبهر البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما، والذي فاز بمباراته الافتتاحية في كل مشاركاته الأولى في البطولات الكبرى هذا العام، الجماهير الحاضرة خلال الفوز 7-6 و7-6 و6-3 رغم نوبات القيء والدوار.

وقال فونسيكا “هذا أول عام أشارك فيه في كل البطولات الكبرى. أول مرة أشارك في الأدوار الرئيسية لبطولة أمريكا المفتوحة. أنا أستمتع بمسيرتي”.

وأضاف “سعيد للغاية بالمشاركة في كل بطولة. أكتشف أماكن جديدة، وبلاد جديدة. أستمتع كثيرا. أعلم أن التوقعات والضغوط كبيرة علي وأنا في عمر 19 عاما، لكنني أستمتع بما أحب”.

وتابع “أحظى بكل الدعم من كل البرازيليين، هو بلد أحبه. إنه لشرف عظيم. وسأواصل هذا الحلم”.

وفشل فونسيكا، أحد أبرز المواهب الواعدة في تنس الرجال، في التأهل لبطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي بعد خروجه من الدور الثالث بالتصفيات.

ومنذ ذلك الحين، صعد إلى المراكز 50 الأولى بالتصنيف وفاز بأول لقب له في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في بوينس آيرس في وقت سابق من هذا العام.

ويسعى فونسيكا لمواصلة تألقه في الدور الثاني حينما يواجه التشيكي توماس ماخاك بعد غد الأربعاء.

