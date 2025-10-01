فياريال ينتزع التعادل 2-2 مع يوفنتوس بدوري الأبطال

نتزع فياريال تعادلا مثيرا 2-2 مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بفضل هدف ريناتو فيجا بضربة رأس في اللحظة الأخيرة.

وضع جورج ميكوتادزي فياريال في المقدمة في الدقيقة 18، بلمسة رائعة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من نيكولاس بيبي داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، انتفض يوفنتوس وأدرك فيديريكو جاتي التعادل بتسديدة خلفية رائعة في الدقيقة 49، ثم أضاف فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثاني بعد سبع دقائق عندما استغل خطأ دفاعيا.

لكن فياريال رفض الاستسلام، وارتقى فيجا عاليا ليحول ركلة ركنية برأسه في المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة 90، ليفتتح فريقه رصيده من النقاط في البطولة هذا الموسم.