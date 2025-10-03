فيتسل يعود لتشكيلة بلجيكا أمام مقدونيا الشمالية وويلز

استدعى رودي جارسيا مدرب بلجيكا اليوم الجمعة أكسل فيتسل بدلا من القائد المصاب يوري تيليمانس والمهاجم روميلو لوكاكو لإضافة المزيد من الخبرة إلى تشكيلته استعدادا لخوض مباراتي مقدونيا الشمالية وويلز في تصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر.

وهذه عودة مفاجئة للاعب خط وسط جيرونا (36 عاما)، والذي خاض 132 مباراة دولية كان آخرها لقاءات ودية قبل بطولة أوروبا 2024.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيلة من 26 لاعبا لمواجهة “أكسل يحصل مجددا على دقائق لعب أكثر مع جيرونا، ويتمتع بشخصية قيادية.

“يستطيع توجيه اللاعبين الشبان، وهو لاعب متعدد المهارات. في غياب تيليمانس ولوكاكو، كنت بحاجة إلى لاعب يتمتع بالخبرة.إلى جانب كيفن دي بروين، وتيبو كورتوا، وتوماس مونييه”.

وعاد أيضا لاعب خط الوسط أمادو أونانا لاعب أستون فيلا، والذي عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي، فيما شهدت التشكيلة أيضا عودة سيني لامنس حارس مرمى مانشستر يونايتد بعدما لازم مقاعد البدلاء في مباراتين بتصفيات كأس العالم في يونيو حزيران الماضي.

وبالرغم من قلة مشاركته مع أينتراخت فرانكفورت، أبقى جارسيا على ميشي باتشواي في تشكيلة الفريق.

وأضاف جارسيا “لا يشارك كثيرا، لكنه لديه القدرة على إحراز الأهداف مع بلجيكا، وهو من نوعية المهاجمين القادرين على إضافة عمق هجومي في التشكيلة”.

كما أبقى المدرب على شارل دي كاتيلير في التشكيلة رغم غياب المهاجم عن فوز أتلانتا في دوري أبطال أوروبا على كلوب بروج يوم الثلاثاء الماضي بسبب الإصابة.

وتابع ” قام بعمل رائع في المعسكر الماضي. سنرى مدى جاهزيته البدنية يوم الاثنين المقبل”.

وتحتل بلجيكا المركز الثاني في الترتيب برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف مقدونيا الشمالية التي لعبت خمس مباريات. كما تملك ويلز عشر نقاط من خمس مباريات.

وتستضيف بلجيكا منتخب مقدونيا الشمالية في جنت يوم الجمعة المقبل قبل أن تحل ضيفة على ويلز في كارديف بعد ثلاثة أيام.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) وسيني لامنس (مانشستر يونايتد) وماتس سيلس (نوتنجهام فورست) ومارتن فانديفورد (رازن بال شبورت لايبزيج).

مدافعون: تيموثي كاستاني (فولهام) وزينو ديباست (سبورتنج لشبونة) ومكسيم دي كويبر (برايتون آند هوف ألبيون)، وكوني دي وينتر (ميلان) وبراندون ميشيل (كلوب بروج) وتوماس مونييه (ليل) وخواكين سيس (كلوب بروج) وآرثر ثيات (آينتراخت فرانكفورت).

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين (نابولي) أمادو أونانا (أستون فيلا)، نيكولا راسكين (رينجرز) وهانز فاناكن (كلوب بروج) وشارل فانهوت (أونيون سان جيلواز) أكسل فيتسل (جيرونا).

مهاجمون: ميشي باتشواي (أينتراخت فرانكفورت) وشارل دي كاتيلير (أتلانتا) وجيريمي دوكو (مانشستر سيتي) ومالك فوفانا (أولمبيك ليون) ودودي لوكيباكيو (بنفيكا) ولويس أوبيندا (رازن بال شبورت لايبزيج) وأليكسيس ساليميكرز (ميلان) ولياندرو تروسار (أرسنال).