فيتينيا يقود سان جيرمان للفوز على نانت في بداية الدوري الفرنسي

منذ ساعة واحدة
لاعبو باريس سان جيرمان

استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه نانت اليوم الأحد، بفضل هدف في الشوط الثاني أحرزه لاعب خط الوسط فيتينيا.

وبعد فوز الفريق المثير بكأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح يوم الأربعاء الماضي، افتقر سان جيرمان إلى وتيرته السريعة المعتادة أمام المرمى، وأنهى الشوط الأول دون صناعة أي فرص حقيقية أمام دفاع نانت المنضبط.

لكن سان جيرمان نجح في نهاية المطاف في افتتاح التسجيل عندما أطلق فيتينيا تسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 67، وارتطمت الكرة بمدافع نانت تشيدوزي أوازيم لتسكن الزاوية البعيدة.

وبدأ نانت بعد ذلك في فتح خطوطه ومنح سان جيرمان المزيد من المساحات، وظن الفريق الزائر أنه ضاعف تقدمه عن طريق جونسالو راموس، لكن هدف المهاجم البرتغالي ألغي بداعي التسلل.

  • رويترز

