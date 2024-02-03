فيدال يعود إلى نادي طفولته في تشيلي على ظهر حصان

عاد التشيلي أرتورو فيدال إلى نادي طفولته كولو كولو وحظي باستقبال غريب في ملعب مونومينتال دافيد أريانو الذي وصل إليه على متن طائرة مروحية مرتديا زي الملك ودار حول الملعب على ظهر حصان وحمل سيفا مزيفا.

وشهد استقبال فيدال نحو 30 ألف مشجع احتفلوا بعودة لاعب الوسط الدولي السابق (36 عاما) والذي انضم للنادي الشهر الماضي بعد فترات سابقة في أندية أتليتيكو بارانينسي وفلامنجو البرازيليين، إذ فاز معهما بكأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس.

وقال فيدال في الملعب بعد خروجه من المروحية “مرحبا جمهوري! أنا سعيد للغاية لشرائكم كافة التذاكر في يوم استثنائي بالنسبة لي. أنا متوتر للغاية. لم أتمكن من النوم في انتظار هذا اليوم. أريد أن أشكركم من أعماق قلبي.

“أتمنى أن أرد هذا الاستقبال الحار في كل مباراة أشارك فيها. بالتأكيد، سنرفع العديد من الألقاب معا في نهاية العام. ربما نفوز بكأس ليبرتادوريس، لم لا؟”

وبدأ فيدال مسيرته وعمره 15 عاما مع كولو كولو وفاز معه بثلاثة ألقاب محلية.

وانتقل إلى أوروبا ليقضي فترات ناجحة مع أندية مثل بايرن ميونيخ، إذ فاز معه بثلاثة ألقاب للدوري ولقبين لكأس السوبر الألماني، كما فاز مع برشلونة بلقب الدوري وكأس السوبر الإسباني.

كما فاز بخمسة ألقاب للدوري الإيطالي، بواقع لقب مع إنتر ميلان والبقية مع يوفنتوس.

وخاض الدولي التشيلي 142 مباراة مع منتخب بلاده وشارك في كأس العالم مرتين عامي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل. وتوج بلقب كأس كوبا أمريكا مرتين عامي 2015 ثم النسخة المئوية عام 2016.