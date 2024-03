فيديو.. أول ظهور لـ"إبراهيم دياز" بقميص "الأسود".. فوز صعب لمنتخب المغرب على أنغولا

قرر إبراهيم دياز نجم ريال مدريد ارتداء قميص المغرب وتمثيلها بشكل رسمي، ليُغلق الباب تماما أمام كل المحاولات الإسبانية للاعتماد عليه.

وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قرر انتهاز الفرصة بأفضل شكل ممكن، ليعتمد على الجناح المميز في المواجهة الودية التي جمعت فريقه بأنجولا مساء أمس، الجمعة، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدف نظيف.

دياز لعب اللقاء كأساسي وظهر بصورة مبشرة للغاية، وربما أعطى بعض اللمحات الطفيفة التي قد تجعل إسبانيا تندم لاحقًا على خسارته.

