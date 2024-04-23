فيديو الهدف الغامض في الكلاسيكو يتسبب بأزمة كبيرة!

أعلن “خوان لابورتا” رئيس نادي برشلونة أن النادي سيطلب إعادة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في حال إثبات ارتكاب حكام المباراة لخطأ بعدم احتساب “الهدف الشبح” ليامين يامال.

President @JoanLaportaFCB: "Tools like VAR have to help in achieving a fairer competition, and not otherwise." pic.twitter.com/43sOsSGWwz — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2024

وفشل برشلونة في تخطي ريال مدريد بعد خسارته أمام ريال مدريد 2-3 على ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد، مما ترك النادي الملكي في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفارق 11 نقطة.

لكنّ اللقطة الأكثر جدلا كانت عندما حول الجناح الناشئ يامال كرة نحو المرمى خلال الشوط الأول إثر ركلة ركنية، لم يتضح ما إذا كان قد اجتازت بالفعل خط المرمى من عدمه، قبل أن يبعدها الأوكراني أندري لونين، حارس ريال.

وفي ظل غياب تقنية خط المرمى في إسبانيا، عاد الحكام لتقنية الحكم المساعد “في إيه آر” من أجل حسم الجدل، إلا أنّهم لم يتمكنوا من التأكد من وضعية الكرة بعدما لم تظهر الكاميرات بوضوح حقيقة الأمر، لتستمر المباراة دون احتساب الهدف بينما كانت النتيجة 1-1.

وطالب لابورتا الاتحاد الإسباني للعبة ولجنة التحكيم بإرسال جميع اللقطات والحادثة إلى ناديه والتسجيلات الصوتية لمحادثات الحكام.

وأوضح لابورتا في مقطع فيديو نشره برشلونة “إذا أدرك النادي، بمجرد تحليل الوثائق، أن هناك خطأ في تقييم اللقطة، كما نعتقد أنه حدث، فسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لعكس الوضع، دون استبعاد أي إجراء قانوني قد يكون ضروريا”.

وأضاف “إذا تأكد أنه كان هدفا قانونيا، كما نعتقد، فسنذهب إلى أبعد من ذلك ونطلب إعادة المباراة، كما حدث في مباراة أوروبية أخرى بسبب خطأ من تقنية في إيه آر”.

واستند رئيس برشلونة إلى مباراة بين أندرلخت وغنك ضمن الدوري البلجيكي للدرجة الأولى، في يناير، والتي أعيدت بعد خطأ في تطبيق قوانين اللعبة.

وانتقد لابورتا أيضا “سوء استخدام” تقنية حكم الفيديو بشكل عام، قائلا إنه يبدو أن هناك “معايير متناقضة” لتدخلها اعتمادا على الفرق المشاركة.

بدوره، قال مدرب برشلونة، تشافي هرنانديس، الأحد، إنه “عار” أن الكرة الإسبانية لا تستخدم تكنولوجيا خط المرمى.