فيديو الهدف الغامض في الكلاسيكو يتسبب بأزمة كبيرة!

أعلن “خوان لابورتا” رئيس نادي برشلونة أن النادي سيطلب إعادة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في حال إثبات ارتكاب حكام المباراة لخطأ بعدم احتساب “الهدف الشبح” ليامين يامال.

President @JoanLaportaFCB: "Tools like VAR have to help in achieving a fairer competition, and not otherwise." pic.twitter.com/43sOsSGWwz

