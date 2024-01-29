الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
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فيديو.. بطل العالم في الإسكواش يوجه رسالة قوية ضد إسرائيل

منذ ساعة واحدة
علي فرج بطل العالم للإسكواش

علي فرج بطل العالم للإسكواش

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وجه البطل المصري، علي فرج، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، رسالة قوية إلى إسرائيل لعدوانها على غزة وهو يرتدي قميصاً يحمل نقوشات الوشاح الفلسطيني وعبارة “إنها أمة”، وذلك أثناء مراسم تتويجه ببطولة “جي بي مورجان” بالولايات المتحدة.

وتوج “فرج” بطل العالم في لعبة الإسكواش، بعد فوزه على اللاعب البيروفي دييغو إلياس، في نهائي البطولة المقامة في أميركا مساء الجمعة الماضي.

وعقب فوزه بلقب البطولة العالمية، انتقد فرج في كلمته أمام الجماهير ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، قائلاً: “قبل الحديث عن المباراة وعن البطولة المذهلة التي خضناها أريد أن أتحدث عن موضوع واحد فقط هو الأهم في الشرق الأوسط.

وأضاف: ما يحدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، 30 ألف إنسان قُتلوا، من بينهم رجال وأطفال ونساء، 85% من السكان البالغ عددهم 2 مليون تعرضوا للتشريد في غزة المنازل دُمرت، وهذا يجب أن يتوقف.

وأضاف فرج “أشعر بخيبة أمل تجاه الموقف الأميركي لأن كل ما تم فعله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تمت تغطيته.

وشدد على ضرورة وجود عدالة، قائلاً: “كل ما يحدث يجب أن يتوقف اليوم وليس غداً، لذلك من فضلكم هذا ليس أمرًا متعلقًا بالعرب أو المسلمين ولكنه متعلق بالإنسانية ويجب أن يتوقف الآن”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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