فيديو.. ثلاثية قاتلة تمنح "الرياضي بيروت" لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة

تمكن فريق الرياضي بيروت من الفوز بكأس بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ33 بعد فوزه على سترونغ غروب الفليبيني بنتيجة 77-74.

وشهدت المباراة منافسة جنونية بين الفريقين، إلى أن تمكنت ثلاثية قاتلة من المصري المجنس لبنانيا إسماعيل احمد من حسم النتيجة مع دوي الصافرة الإلكترونية العملاقة، إيذانا بنهاية المباراة اثر تمريرة من تحت السلة من وائل عرقجي المحاصر بلاعبين من الفريق الخصم.

وشهد المباراة النهائية التي أجريت مساء اليوم الأحد في قاعة نادي النصر جمهور غفير من أبناء الجاليتين اللبنانية والفيليبينية.

وتمكن الفريق اللبناني بصفوفه المنظمة وخصوصا في الدفاع، من التغلب على النجومية الفردية للاعبي الفريق الفيليبيني، وفي طليعتهم نجم الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين “NBA” الأميركي “دوايت هوارد”.

وابتعد الرياضي بفارق عن منافسه منذ بداية المباراة، وبلغ في غالبية فترات الشوطين الثالث والثاني 17 نقطة، إلا ان الفريق الفيليبيني تمكن من العودة والتقدم للمرة الأولى في الشوط الرابع الأخير 62 – 61.

وكان الفريقان بلغا المباراة النهائية بسجل نظيف من الخسارة.

وحل أهلي طرابلس الليبي الذي يقوده المدير الفني اللبناني فؤاد أبو شقرا ثالثا، بفوزه على بيروت فيرست كلوب اللبناني بطل العرب 94 – 73، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.