فيديو.. جماهير "سيلتيك" تتضامن مع فلسطين في مباراة أتلتيكو

حرصت جماهير نادي سيلتيك الأسكتلندي على رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات عند بداية مباراة الفريق مع أتليتيكو مدريد ضمن المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ورغم تحذيرات إدارة النادي للجمهور قبل المواجهة من إدخال أية أعلام أو لافتات تتعلق بفلسطين، إلا أن ذلك لم يمنعهم من القيام بذلك وإبداء تضامنهم مع غزة.

this is what it means to be celtic pic.twitter.com/YKsvlXG21j

— Irish Unity 🇮🇪🇵🇸 (@IrishUnity) October 25, 2023