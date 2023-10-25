فيديو.. جماهير "سيلتيك" تتضامن مع فلسطين في مباراة أتلتيكو

حرصت جماهير نادي سيلتيك الأسكتلندي على رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات عند بداية مباراة الفريق مع أتليتيكو مدريد ضمن المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ورغم تحذيرات إدارة النادي للجمهور قبل المواجهة من إدخال أية أعلام أو لافتات تتعلق بفلسطين، إلا أن ذلك لم يمنعهم من القيام بذلك وإبداء تضامنهم مع غزة.

this is what it means to be celtic pic.twitter.com/YKsvlXG21j — Irish Unity 🇮🇪🇵🇸 (@IrishUnity) October 25, 2023

وعدّل أتليتيكو مدريد تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع سيلتيك في مباراة مثيرة خاضها الفريق الإسباني بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة.

وتركت هذه النتيجة أتليتيكو في المركز الثاني برصيد خمس نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الإيطالي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل سيلتيك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات، وفينوورد في الصدارة برصيد 6 نقاط.