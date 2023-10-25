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فيديو.. جماهير "سيلتيك" تتضامن مع فلسطين في مباراة أتلتيكو

26 - أكتوبر - 2023
جماهير سيلتيك

جماهير سيلتيك

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حرصت جماهير نادي سيلتيك الأسكتلندي على رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات عند بداية مباراة الفريق مع أتليتيكو مدريد ضمن المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ورغم تحذيرات إدارة النادي للجمهور قبل المواجهة من إدخال أية أعلام أو لافتات تتعلق بفلسطين، إلا أن ذلك لم يمنعهم من القيام بذلك وإبداء تضامنهم مع غزة.

وعدّل أتليتيكو مدريد تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع سيلتيك في مباراة مثيرة خاضها الفريق الإسباني بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة.

وتركت هذه النتيجة أتليتيكو في المركز الثاني برصيد خمس نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الإيطالي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل سيلتيك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات، وفينوورد في الصدارة برصيد 6 نقاط.

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