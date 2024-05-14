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فيديو.. ديمبيلي يُثير الجدل حول مستقبل مبابي: هل تتجه خطواته نحو الدوري السعودي؟

منذ 33 دقيقة
كيليان امبابي

كيليان امبابي

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أثار عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، الضحك بين زملائه بمزاح حول وجهة اللاعب كيليان مبابي المقبلة، مما جعل الأخير يرد بابتسامة مشوبة بالغموض على ما يبدو.

وكان مبابي، قد خرج يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، كشف من خلاله رحيله عن صفوف باريس بنهاية الموسم الحالي.

وبالرغم من إعلان مبابي الرحيل، إلا أنه لم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن النجم الفرنسي، سيرتدي قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، بعدما وقع على عقود انضمامه بالفعل.

وأثناء توزيع حفل جوائز الأفضل في الدوري الفرنسي، مازح ديمبيلي زميله مبابي، بشأن ووجهة الأخير عندما قال إنه سينضم إلى الدوري السعودي، ليضحك مبابي أثناء حديث زميله.

وفي سياق متصل، تحدث مبابي عن مستقبله وقال: ” الفصل التالي من مسيرتي سيكون مثيرًا للغاية”.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد، من المنتظر أن يعلن عن صفقة مبابي، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بوروسيا دورتموند في الأول من يونيو القادم.

    المصدر :
  • وكالات

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