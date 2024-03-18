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فيديو.. سؤال "مستفز" يظهر الوجه الآخر لـ"كلوب" بعد خسارته أمام الشياطين

منذ 7 دقائق
يورغن كلوب

يورغن كلوب

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انفعل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أمس الأحد 17 مارس/آذار 2024، بعد خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد (4-3) مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وودع الريدز بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة في ختام منافسات ربع النهائي، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وسُئل كلوب في مقابلة تلفزيونية مع منصة “Viaplay” عن “قلة حدّة فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة”، ما أثار استياء المدير الفني الألماني.

وقال كلوب للمراسل: “يبدو أنك لست في حالة جيدة، ليس لدي أي أعصاب لك”، قبل أن يتركه ويغادر المؤتمر اللقاء.

وفي لقاء آخر، أعرب كلوب عن فخره بأداء لاعبيه، موضحًا: “أنا حقًا فخور، المشجعون صنعوا أجواء رائعة، لكن النتيجة لم تكن ما نريده، واللاعبون قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك.

    المصدر :
  • وكالات

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