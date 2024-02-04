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فيديو.. شفاه بلينغهام تشعل السوشيال ميديا والليغا تستعين بخبير!

منذ 17 ثانية
جود بلينغهام

جود بلينغهام (رويترز)

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استدعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خبيراً في قراءة الشفاه، للتحقيق في إهانات مزعومة وجهّها الإنكليزي جود بلينغهام نجم ريال مدريد إلى مواطنه لاعب وسط خيتافي مايسون غرينوود، بحسب ما ذكرت الليغا السبت لوكالة فرانس برس.

وقال متحدّث باسم الرابطة “تقدّم خيتافي بشكوى إلى مدير مباريات الدوري، كما هو معتاد في هذا النوع الأحداث. طلبت الرابطة خبيراً في قراءة الشفاه والتصرّف بحسب الإثباتات”.

وبدا لاعب الوسط الهجومي بلينغهام (20 عاماً) الذي يقدم موسماً رائعاً بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني، بحسب مشاهد نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية، يصف غرينوود بـ”المغتصب” خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أرض خيتافي 2-0 الخميس.

وقد يتعرض بلينغهام إلى عقوبة قد تشمل الإيقاف في مباريات إن ثبتت ادعاءات إهانة غرينوود.

وأعير غرينوود (22 عاماً ومباراة دولية واحدة) من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى خيتافي حتى نهاية الوسم، بعد إيقافه عام 2022 من قبل رابطة الدوري الإنكليزي، عقب اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على شريكته.

أسقطت التهم الموجّهة إليه في فبراير 2023، ما سمح له بإعادة إطلاق مسيرته في ضاحية العاصمة مدريد، حيث سجّل حتى الآن 4 أهداف في 18 مباراة هذا الموسم.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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