فيديو.. كيف أفسد رجل أمن احتفالات موراتا بتأهل إسبانيا؟

تعرض نجم منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، ليلة الاحتفال بتأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” لإصابة تسبب بها أحد رجال أمن استاد أليانز أرينا في ألمانيا.

ووصل منتخب “لا روخا” لنهائي البطولة القارية عقب الفوز على فرنسا 2-1، أمس الثلاثاء.

وأثناء احتفال اللاعبين بالتأهل عقب نهاية المباراة، اقتحم أحد الحضور في المدرجات الملعب، على أمل النجاح في التقاء صور تذكارية مع اللاعبين.

إلا أن سبعة رجال أمن قاموا باللحاق بالمشجع المقتحم للمستطيل الأخضر، قبل أن يتعثر أحدهم في أرضية الملعب وتدخل بشكل عنيف بعض الشيء على قدم موراتا، ليعرضه لإصابة غير متوقعة.

💥 Momento en el que Morata sufre la entrada de un miembro de seguridad 😨 El delantero se ha ido al vestuario cojeando #EURO2024 📽️ @nedoz9 pic.twitter.com/aTdzEZww67 — Tiempo de Juego (@tjcope) July 9, 2024

وظهر موراتا وهو متأثر بهذا التدخل، ولم يتمكن من السير بشكل طبيعي أثناء التوجه لغرف تبديل الملابس، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الفحوصات التي سيخضع لها.

يذكر أن المنتخب الإسبانيا على موعد في النهائي المقرر في 14 من يوليو الجاري، مع الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا، والتي ستقام ليل الأربعاء.