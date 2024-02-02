فيديو لافت للأمير الحسين بن عبد الله يحتفل مع لاعبي الأردن بإنجازهم التاريخي

تمكن منتخب الأردن من تحقيق إنجاز تاريخي والتأهل لأول مرة إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزه الجمعة، على طاجيكستان بنتيجة 1-0، في منافسات ربع نهائي البطولة القارية المقامة في قطر.

وعقب نهاية المباراة ظهر ولي العد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع اللاعبين على أرضية ملعب ستاد أحمد بن علي الذي احتضن المباراة، وهو يصافح اللاعبين ويقوم بتهنئتهم على الإنجاز التاريخي.

كما التقط ولي عهد الأردن صورة تذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، احتفاء بهذا الإنجاز.

وكان ولي العهد الأردني تابع مباراة بلاده أمام طاجيكستان، من المقصورة الرئيسة للملعب، مع تواجد الأميرة رجوة الحسين والأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وانهى منتخب الأردن مغامرة طاجيكستان بكأس أمم آسيا، بفوزه بهدف نظيف عبر النيران الصديقة، ومحققاً إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نصف النهائي، لأول مرة بتاريخه.

ويواجه منتخب الأردن بنصف النهائي المتأهل من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية التي ستقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وهذه خامس مشاركة لمنتخب الأردن في كأس آسيا، وكان أفضل إنجاز له، التأهل لربع النهائي في 2004 و2011، علماً انه صعد إلى دور الـ16 بالنسخة الحالية ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بـ4 نقاط في المجموعة الخامسة، قبل أن يتجاوز العراق 2-3 في دور الـ16.