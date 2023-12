فيديو.. "لمسة يد فاضحة" وقرار يغضب جماهير ليفربول

أثارت حالة تحكيمية غريبة، غضب جماهير ليفربول، خلال مباراة القمة أمام أرسنال، مساء السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

خلال اللقاء المحتدم، أمسك لاعب أرسنال مارتن أوديغارد الكرة بيده ورفعها عاليا، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء، وسط اعتراض كبير من لاعبي وطاقم “الريدز”.

وبعد اللقاء، زاد الشحن الجماهيري بشأن اللقطة التي حرمت الفريق من انتصار كان سيضعه في الصدارة.

غرابة اللقطة تمثلت بوضوح لمسة اليد، وحركة اليد للأعلى من قبل أوديغارد الذي بدا وكأنه يقوم برفعها بيده، مما أثار التساؤلات حول عدم احتساب ركلة جزاء حتى بوجود تقنية الفيديو.

This angle of supposed Liverpool's penalty shouts. Blame it on Odegaard slippery imo. That's a good decision by the officials pic.twitter.com/V2CbewWtjt

— S👻 (@scrapytweets) December 23, 2023