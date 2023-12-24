الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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فيديو.. "لمسة يد فاضحة" وقرار يغضب جماهير ليفربول

منذ ساعتين
فريق ليفربول- رويترز

فريق ليفربول- رويترز

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أثارت حالة تحكيمية غريبة، غضب جماهير ليفربول، خلال مباراة القمة أمام أرسنال، مساء السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

خلال اللقاء المحتدم، أمسك لاعب أرسنال مارتن أوديغارد الكرة بيده ورفعها عاليا، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء، وسط اعتراض كبير من لاعبي وطاقم “الريدز”.

وبعد اللقاء، زاد الشحن الجماهيري بشأن اللقطة التي حرمت الفريق من انتصار كان سيضعه في الصدارة.

غرابة اللقطة تمثلت بوضوح لمسة اليد، وحركة اليد للأعلى من قبل أوديغارد الذي بدا وكأنه يقوم برفعها بيده، مما أثار التساؤلات حول عدم احتساب ركلة جزاء حتى بوجود تقنية الفيديو.

وقال محللي قناة سكاي سبورتس، إن سبب عدم احتساب القرار، هو “زحلقة” لاعب أرسنال قبل اللقطة، مما جعله لا يسيطر على موقع يده، ليضطر لملامسة الكرة.

وتساهل الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا كثيرا مع لمسات اليد، وابتعد عن احتساب ركلات الجزاء إلا في حالات كانت لمسة اليد متعمدة، أو كان اللاعب يصد كرة متجهة للمرمى بيده.

أما جمهور ليفربول، فاعتبرها لقطة أخرى تضاف للقطة مباراة توتنهام، التي ألغي فيها هدفا صحيحا للريدز، في سلسلة “الحالات الظالمة” هذا الموسم.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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