فيديو.. ماذا ردّ كيليان مبابي على إمكانية الانتقال لآرسنال

ارتبط النجم الفرنسي كيليان مبابي بالعديد من الأندية مثل ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد، ولكن يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى ريال مدريد.

اللاعب أبلغ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بقرار الرحيل عن النادي الفرنسي بعد نهاية عقده في الصيف، وسط تأكيدات بأن انتقاله لريال في صفقة انتقال حر أصبح مسألة وقت لا أكثر.

أحد المشجعين الصغار قام بمحاولة يائسة لإقناع مبابي بالانتقال لآرسنال، ولكن الرد جاء صادمًا لعشاق المدفعجية من صاحب الـ25 سنة.

المشجع نشر مقطع فيديو له وهو يقول لمبابي:”تعال إلى آرسنال، سنعتني بك”.

ورد عليه الدولي الفرنسي ضاحكًا:”من المستحيل حدوث ذلك، الجو شديد البرودة هناك”.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية، قالت إن مبابي أصبح قريبًا للغاية من توقيع عقود انتقاله لريال مدريد، حيث تدور المحادثات حاليًا حول التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وفي سياق منفصل يطمح مبابي في إنهاء مسيرته مع باريس بأفضل شكل ممكن، وذلك بحسم الدوري الفرنسي الذي يحتل الفريق صدارته قبل الجولات الأخيرة، بالإضافة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي يلعب فيه باريس أمام برشلونة في ربع النهائي.