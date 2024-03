فيديو.. ملعب يتحول إلى حلبة مصارعة في الدوري التركي

تجدّدت أعمال العنف في الدوري التركي لكرة القدم وذلك بعد إشكال عنيف وقع بين مشجعي طرابزون سبور ولاعبي فنربخشة بعد نهاية المباراة بين الفريقين الأحد.

واقتحم مشجعو أصحاب الأرض الملعب بعد إطلاق صافرة النهاية بينما كان لاعبو فنربخشة يحتفلون بالفوز (3-2)، وأظهرت المشاهد المصورة أحد مشجعي طرابزون سبور وهو يدخل الملعب ويتجه بسرعة نحو اللاعبين المحتفلين الذين قام بعضهم بالركض نحوه وضربه.

واقتحم مشجعون آخرون الميدان في حين سعى رجال الأمن إلى فرض الانضباط.

Embarrassing behaviour from fans in Turkey. Trabzonspor fans attacked Fenerbahce players, with Livaković being one of the victims.

An unknown object was thrown at Livaković and then someone punched him.

Speedy recovery Dominik! 🚨pic.twitter.com/cxXgv29K0y

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) March 17, 2024