فيديو يُثير غضبًا دوليًا.. حرمان طفلة سمراء من ميدالية!

وقفت طفلة سمراء مصدومة خلال مسابقة للجمباز في أيرلندا، بعد أن تجاهلتها المسؤولة التي راحت توزع الميداليات على المشاركات الصغيرات. فلم تجد الصغيرة سبيلًا سوى التقدم قليلًا والخروج من الطابور، لعل أحدًا يلاحظ “الخطأ” الذي حصل، إلا أنها لم تجد آذانًا صاغية.

فقد أكملت المسؤولة طريقها ووزعت الميداليات على جميع المشاركات باستثناء السمراء، التي وقفت حائرة، على الرغم من تبقي ميدالية أخيرة في يدها.

فيما انتشر المقطع المصور الذي التقط تلك اللحظة “العنصرية” كالنار في الهشيم على مواقع التواصل ووسائل الإعلام حول العالم، خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أنّ الحادث يعود إلى آذار/ مارس من العام الماضي 2022.

Is this racism?

The video below has been circulating, showing a medal ceremony for gymnastics in Ireland.

As you can see, a medal is given to every girl except for the black girl. You can see she gets all excited and ready to receive her medal, only for the official to move… pic.twitter.com/2FwqQETPQ3

