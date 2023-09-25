فيديو يُثير غضبًا دوليًا.. حرمان طفلة سمراء من ميدالية!

وقفت طفلة سمراء مصدومة خلال مسابقة للجمباز في أيرلندا، بعد أن تجاهلتها المسؤولة التي راحت توزع الميداليات على المشاركات الصغيرات. فلم تجد الصغيرة سبيلًا سوى التقدم قليلًا والخروج من الطابور، لعل أحدًا يلاحظ “الخطأ” الذي حصل، إلا أنها لم تجد آذانًا صاغية.

فقد أكملت المسؤولة طريقها ووزعت الميداليات على جميع المشاركات باستثناء السمراء، التي وقفت حائرة، على الرغم من تبقي ميدالية أخيرة في يدها.

فيما انتشر المقطع المصور الذي التقط تلك اللحظة “العنصرية” كالنار في الهشيم على مواقع التواصل ووسائل الإعلام حول العالم، خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أنّ الحادث يعود إلى آذار/ مارس من العام الماضي 2022.

Is this racism? The video below has been circulating, showing a medal ceremony for gymnastics in Ireland. As you can see, a medal is given to every girl except for the black girl. You can see she gets all excited and ready to receive her medal, only for the official to move… pic.twitter.com/2FwqQETPQ3 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 24, 2023

من جهتها، أوضحت عائلة الصغيرة التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها أنّ اتحاد الجمباز الأيرلندي رفض بعث رسالة اعتذار شخصية إلى لاعبة الجمباز اليافعة، أو الاعتراف بحصول أي نوع من العنصرية.

كما كشفت أنه “رفض حضور جلسة الاعتذار والصلح التي جمعتهم مع المسؤولة المتسببة في الحادثة”.

وقالت الأسرة “إن ممثلي الاتحاد وصفوا الحادث بأنه نزاع شخصي بحت بين العائلة وتلك المسؤولة”، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”.

فيما أعربت والدة الطفلة عن صدمتها، قائلة “هذا أمر لا يصدق أن تعامل فتاة صغيرة بهذا الشكل”. واعتبرت أن الحادث كشف عن وجود مشكلة في النظام ككل، لأن صمت الاتحاد ورفضه الاعتذار علنًا أو إثارة الموضوع رغم مرور أكثر من سنة عليه، يعني أنه سعيد وراض بما جرى.

إلا أن الاتحاد وبعد تصاعد الغضب دوليًا، أصدر يوم الجمعة الماضي بيانًا أكد فيه أنه أعرب عن قلقه مما جرى للعائلة، مشددًا على أن المسؤولة المتورطة “أرسلت اعتذارًا مكتوبًا للأسرة”.

ليعود ويوضح، أمس الأحد، أنه تعامل في البداية مع الحادث باعتباره شكوى فردية، ولم يدرك إلا مؤخرًا فقط أن الأسرة تريد اعتذارًا علنيًا ورسميًا منه. غير أن أم الصغيرة نفت ذلك، متسائلة “لماذا تصر وسائل الإعلام على القول إنهم قدموا اعتذارًا”؟

يذكر أن الفيديو أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، حيث وجه العديد من المشاهير انتقادات لمسؤولة الجمباز الأيرلندية هذه، واصفين تصرفها بالعنصري.

بدورها، أعربت بطلة الجمباز الأميركية، سيمون بايلز، عن تعاطفها مع تلك الطفلة. وأكدت في تغريدة على حسابها في منصة “إكس” أن الفيديو فطر قلبها، مشددة على ضرورة نبذ العنصرية بشكل عام وفي الرياضة خاصة.