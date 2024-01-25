فيراري يمدد عقد سائقه شارل لوكلير

أعلن فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس، أنه مدد عقد سائقه شارل لوكلير لما بعد نهاية هذا الموسم.

وقال لوكلير (26 عاما) في بيان لم يكشف عن مدة العقد الجديد “أنا سعيد للغاية لمعرفتي أنني سأرتدي ألوان فريق فيراري للعديد من المواسم القادمة”.

وعلى الأرجح سيستمر عقد لوكلير لبداية الحقبة الجديدة لمحركات الرياضة والتي تنطلق في 2026 ويضمن الاستمرارية لأقدم وأنجح فرق البطولة، في حين أن عقد زميله الإسباني كارلوس ساينز ينتهي بنهاية الموسم.

وبهذا تؤمّن الفرق الكبرى بقاء سائقيها لسنوات قادمة، إذ يمتد عقد ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات مع رد بول حتى نهاية 2028 بينما ينتهي عقدا لويس هاميلتون وجورج راسل مع مرسيدس في 2025.

ويرتبط لاندو نوريس وأوسكار بياستري مع فريقهما مكلارين رابع الترتيب حتى 2025 و2026 على الترتيب.

وقال الفرنسي فريد فاسور رئيس الفريق “الرابط بين شارل والفريق يتجاوز العلاقة بين سائق وفريق إذ كان جزءا من عائلة فيراري لثماني سنوات.

“تتلاقى قيمنا وقيم الفريق لذا فمن الطبيعي أن نتفق على تمديد تعاوننا. نعرف عنه رغبته المستمرة لدفع نفسه إلى أقصى الحدود ونثمن قدراته الاستثنائية على مستوى القتال وتجاوز المنافسين على الحلبة.

وينطلق موسم 2024 في البحرين في الثاني من مارس آذار المقبل.