فيراري في الصدارة بتجارب سنغافورة الكبرى

تصدّر سائق فريق فيراري شارل لوكلير حصة التجارب الحرة الأولى في ​جائزة سنغافورة الكبرى​ التي تقام على حلبة مارينا باي والتي هي المرحلة ال15 من موسم 2023. حيث سجّل لوكلير أسرع وقت وهو 1:33:350 دقيقة.

ولقد حل في المركز الثاني سائق فيراري أيضًا كارلوس ساينز بفارق 0.078 ثانية.

أما في المركز الثالث حل فيه بطل العالم سائق فريق رد بُل ماكس فرستابن بفارق 0.126 ثانية.

أما في المركز الرابع فلقد حل فيه سائق فريق مكلارين لاندو نوريس مستفيدًا من التطويرات الكبيرة التي دخلت على سيارته.

أما في المركز الخامس فلقد حل فيه سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون.

تجدر الإشارة أنه خلال الحصة دخلت عدة سحالي ضخمة إلى أرض الحلبة وتسببت برفع العلم الأصفر إلى أن أزيلت عن المسار.

It’s a good start to the opening session so far 👌 both cars currently on Hards@Carlossainz55 P2@Charles_Leclerc P3#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/jfSne1XqTj

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 15, 2023