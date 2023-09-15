الجمعة 30 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيراري في الصدارة بتجارب سنغافورة الكبرى

منذ 36 دقيقة
من سائقي سيارات فيراري شارل لوكلير

من سائقي سيارات فيراري شارل لوكلير

A A A
طباعة المقال

تصدّر سائق فريق فيراري شارل لوكلير حصة التجارب الحرة الأولى في ​جائزة سنغافورة الكبرى​ التي تقام على حلبة مارينا باي والتي هي المرحلة ال15 من موسم 2023. حيث سجّل لوكلير أسرع وقت وهو 1:33:350 دقيقة.

ولقد حل في المركز الثاني سائق فيراري أيضًا كارلوس ساينز بفارق 0.078 ثانية.

أما في المركز الثالث حل فيه بطل العالم سائق فريق رد بُل ماكس فرستابن بفارق 0.126 ثانية.

أما في المركز الرابع فلقد حل فيه سائق فريق مكلارين لاندو نوريس مستفيدًا من التطويرات الكبيرة التي دخلت على سيارته.

أما في المركز الخامس فلقد حل فيه سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون.

تجدر الإشارة أنه خلال الحصة دخلت عدة سحالي ضخمة إلى أرض الحلبة وتسببت برفع العلم الأصفر إلى أن أزيلت عن المسار.

    المزيد من رياضة

    لويس روبياليس
    روبياليس ينفي الإتهامات أمام المحكمة.. وأمر إبعاد ضده
    اللاعب الكوري لي كانج إن
    "سان جيرمان" يوافق على مشاركة نجمه الكوريّ في الألعاب الآسيويّة
    شعار ريال مدريد
    فضيحة "جنسية" تهز ريال مدريد!

    الأكثر قراءة

    الشيخ حكمت الهجري
    حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران
    غارات إسرائيلية على سوريا
    مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في سوريا
    حزب الله
    "قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!