فيربرخن يحرس مرمى هولندا في بطولة أوروبا 2024

قال رونالد كومان مدرب منتخب هولندا اليوم الأربعاء إن بارت فيربرخن سيكون الحارس الأساسي للفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

وبرز حارس برايتون آند هوف ألبيون (21 عاما) كمرشح أول لحراسة مرمى هولندا في البطولة بعد أسابيع من التكهنات.

وقال كومان في مؤتمر صحفي “كان واضحا بالنسبة لي منذ عدة أسابيع أن بارت سيصبح الحارس الأول. قدم مارك فليكن أداء جيدا في مارس، لكن الاختيار كان واضحا بالنسبة لي”.

وقال فيربرخن إن اللعب في البطولة كان بمثابة حلم الطفولة الذي تحقق. وأضاف للصحفيين “لم أرقص قليلا، لكن كانت لدي ابتسامة من الأذن إلى الأذن.

“لا أشعر بأي ضغط ولكن ربما يأتي ذلك لاحقا لأنني لم أشارك في بطولة كبرى من قبل. لكني أشعر بأنني أحظى بثقة زملائي في الفريق”.

وخاض فيربرخن أولى مبارياته الدولية في أكتوبر تشرين الأول الماضي وشارك في خمس مباريات.

وواجه المنتخب الهولندي صعوبات في الاعتماد على حارس أساسي خلال السنوات الأخيرة.

وفي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر اختار المدرب لويس فان جال الحارس أندريس نوبيرت، الذي لم يسبق له اللعب مع المنتخب الوطني، أساسيا.

ومع ذلك، لم يلعب نوبيرت منذ أن حل رونالد كومان محل فان جال لقيادة الفريق بعد البطولة.

واختار كومان كل من فيربرخن وفليكن حارس برنتفورد وجاستن بيلو حارس فينوورد للذهاب إلى ألمانيا.