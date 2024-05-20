فيرتس لاعب ليفركوزن الأفضل هذا الموسم

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الاثنين اختيار فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن أفضل لاعب في الموسم بعد أن ساعد ناديه على الفوز بأول ألقابه في الدوري.

وليفركوزن أول فريق يكمل الموسم في الدوري الألماني دون هزيمة ولم يتجرع أي خسارة في كل المسابقات حتى الآن هذا الموسم في سلسلة من 51 مباراة.

وساهم فيرتس في 18 هدفا خلال 47 مباراة.

وحل فيرتس بديلا ليسجل ثلاثة أهداف في الفوز 5-صفر على فيردر بريمن في أبريل نيسان لينتزع ليفركوزن لقب الدوري الألماني قبل خمس مباريات من النهاية ولا يزال ليفركوزن ينافس على لقب الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

ونال لاعب الوسط (21 عاما) ثلاثة جوائز لأفضل لاعب في الشهر هذا الموسم.

كما تم اختياره ضمن تشكيلة ألمانيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024.

وسجل الهدف الوحيد في فوز ألمانيا 1-صفر على فرنسا وديا في مارس آذار.

ويتم اختيار الفائز بالجائزة بناء على تصويت المشجعين (بنسبة 40 في المئة) والأندية (بنسبة 30 في المئة) والنقاد (بنسبة 30 في المئة).