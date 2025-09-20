فيرونا ينتفض ويتعادل 1-1 مع يوفنتوس

انتفض فيرونا ليتعادل 1-1 مع يوفنتوس ويوقف سلسلة انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، بعد أن سجل جيفت أوربان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ليلغي هدف فرانسيسكو كونسيساو.

ومنح كونسيساو، الذي شارك لأول مرة بعدما تعرض لإصابة في وقت سابق من هذا الشهر، التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 19 عندما استلم تمريرة من كيفرين تورام وانطلق من الجانب الأيمن وراوغ لاعبين اثنين من فيرونا ثم سدد بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء.

وبعد لمسة يد على جواو ماريو داخل منطقة الجزاء، تعادل صاحب الأرض على الرغم من محاولة ميشيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس التصدي للكرة التي سددها أوربان لكنها اصطدمت بالعارضة وتحولت للشباك.

وظن فيرونا، الذي يبحث عن أول فوز له هذا الموسم، أنه تقدم عندما سجل القائد سوات سردار هدفا في الدقيقة 67 من ضربة رأس، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل ليتعادل صاحب الأرض للمرة الثالثة في أربع مباريات بالدوري.