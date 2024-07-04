فيس يتقدم للدور الثالث في ويمبلدون للتنس بانسحاب هوركاتش بسبب إصابة في الركبة

وصل هوبرت هوركاتش المصنف السابع إلى ويمبلدون كحصان أسود لكنه أصبح ثالث لاعب ضمن الثمانية الأوائل يخرج مبكرا بعد انسحابه من مباراته في الدور الثاني أمام الفرنسي آرتور فيس بسبب إصابة في الركبة اليوم الخميس.

وبعد بداية بطيئة، كان هوركاتش في طريقه لمعادلة نتيجة المباراة بمجموعتين لمثلهما حين تقدم على الشبكة في الشوط الفاصل بالمجموعة الرابعة قبل أن يسقط بشكل سيء ويمسك ركبته اليمنى على الفور.

وخرج وهو يعرج بعد فترة راحة طويلة للعلاج لكنه اضطر للانسحاب ونتيجة المباراة 7-6 و6-4 و2-6 و6-6 بعد أن خسر 9-8 في الشوط الفاصل.

وقال فيس “من الصعب الفوز بمباراة كهذه ضد صديق. كنا نلعب بشكل جيد للغاية في المجموعة الرابعة. حصلنا على بعض النقاط الرائعة. لقد كان يقفز في كل مكان.

“أنا آسف حقا من أجله. أتمنى أن يتعافى بسرعة”.

وكان اللاعب البولندي صاحب ضربات الإرسال القوية، الذي تغلب على روجر فيدرر ليبلغ الدور قبل النهائي في 2021 وانتزع مجموعة من نوفاك ديوكوفيتش البطل سبع مرات في دور 16 العام الماضي، قد استعد جيدا لويمبلدون ببلوغ نهائي بطولة هاله الشهر الماضي.

وأظهر هوركاتش لمحات من أفضل مستوياته بعد عرض باهت في أول مجموعتين لكنه لم يتمكن من التغلب على فيس (20 عاما) في يوم مشمس، لينضم إلى أندريه روبليف المصنف السادس وكاسبر رود المصنف الثامن في الخروج المبكر.

وأصبح فيس أصغر لاعب فرنسي يصل إلى الدور الثالث في ويمبلدون منذ 2005 حين فعلها ريشارد جاسكيه وجايل مونفيس لكن احتفاله كان خافتا بشكل مفهوم.