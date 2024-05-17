فيفا يؤجل قراره بشأن طلب فلسطين تجميد عضوية إسرائيل

دعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الجمعة، الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتجميد عضوية إسرائيل بصورة “فورية” خلال كونغرس “فيفا” في بانكوك.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب قبل دقائق من كلمة إنفانتينو إن الاتحاد الإسرائيلي انتهك قواعد فيفا: “لا يمكن لفيفا أن يبقى غير مبال بتلك الانتهاكات أو للإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.

وأعرب الاتحاد الفلسطيني عن استيائه من بعض الحوادث المحددة، على غرار المشاهد التي عرضها الإعلام الإسرائيلي لعشرات الفلسطينيين مجردين من ثيابهم، بينهم أطفال، احتجزوا في ملعب اليرموك في ديسمبر 2023.

ودعا الاتحاد الفلسطيني في مارس الماضي إلى التصدي لإدراج فرق كرة قدم في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي “وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني”.

وانضمت على الأقل خمسة من أندية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. والمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ووقف ممثل الاتحاد الأردني للعبة داعما المطالب الفلسطينية وداعيا إلى تصويت فوري من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمه لاقتراح فلسطين بتعليق عضوية إسرائيل، وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد التزامه بمواصلة مساندة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودعم المقترح.

لكن إنفانتينو رفض عرض الطلب الفلسطيني على التصويت وحوله إلى مجلس فيفا، ووعد بأن فيفا سيأخذ مشورة قانونية مستقلة بشأن هذا الطلب لإيقاف الاتحاد الإسرائيلي بسبب الأحداث الدائرة في غزة، وقال في هذا الصدد: “سيعقد فيفا جلسة استثنائية لمجلسه قبل 20 يوليو لمراجعة التحليل القانوني وتحديد كيفية المضي قدما”.

وبعد أن خرج من القاعة ممثلا إيران والعراق لدى صعود رئيس الاتحاد الإسرائيلي شينو موشيه زواريس إلى المنصة للكلام، قال الأخير: “الاقتراح الذي قدّمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لا علاقة له بالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ونشاطه”.

وتابع: “مرة جديدة، نواجه محاولة خبيثة، سياسية وعدائية من قبل الاتحاد الفلسطيني لإلحاق الضرر بالاتحاد الإسرائيلي”.