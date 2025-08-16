السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيلا بعشرة لاعبين يفرض التعادل السلبي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة واحدة
فريق أستون فيلا- رويترز

فريق أستون فيلا- رويترز

A A A
طباعة المقال

نجا أستون فيلا من طرد مدافعه إزري كونسا ليتعادل سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، وافتقد الفريق الزائر خدمات مهاجمه ألكسندر إيساك، بعد أن صنع فرصا للتسجيل لم يتمكن من استغلالها.

وكاد أنتوني إيلانجا المنضم حديثا إلى نيوكاسل يونايتد أن يسجل هدفا في الدقيقة الثالثة، لكن ماركو بيزو حارس مرمى صاحب الأرض تصدى لتسديدته برد فعل ممتاز في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي، كما تصدى الهولندي لعدة فرص أخرى في ظل سيطرة فريق المدرب إيدي هاو على اللقاء.

ونجح فيلا في الحفاظ على تماسكه، لكنه دخل في حالة من الفوضى في الدقيقة 66، عندما حصل كونسا على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن عرقل أنتوني جوردون أثناء مطاردته لتمريرة بينية من إيلانجا.

وواصل نيوكاسل إرسال التمريرات العرضية داخل منطقة الجزاء، لكن في غياب مهاجم مميز مثل السويدي الدولي إيساك الذي يرغب في الرحيل مع اهتمام ليفربول بطل الدوري بالحصول على خدماته، لم يتمكن الفريق من تحويلها إلى أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مارك ماركيز
مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة في النمسا من الصف الثاني
لاعبو نادي برشلونة
قيد راشفورد وجارسيا قبل مباراة برشلونة الافتتاحية بالدوري
سباق الدراجات النارية
بتسيكي ينطلق أولاً في سباق النمسا للدراجات النارية

الأكثر قراءة

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!