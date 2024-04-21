"فيلا" يعزز قبضته على المركز الرابع بالفوز 3-1 على بورنموث

قلب أستون فيلا تأخره بهدف واحد ليفوز 3-1 على بورنموث، اليوم الأحد 21 نيسان/أبريل 2024، بفضل أهداف مورجان روجرز وموسى ديابي وليون بايلي ليعزز قبضته على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومع بلوغ فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا العام المقبل، فإن الفوز رفع رصيد فيلا إلى 66 نقطة من 34 مباراة، متقدما بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وتقدم بورنموث في الدقيقة 31 من ركلة جزاء سجلها دومينيك سولانكي واحتُسبت بعد خطأ من ماتي كاش، لكن روجرز أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقدم أولي واتكنز مهاجم فيلا، الذي سجل 19 هدفا حتى الآن، تمريرتين حاسمتين في الشوط الثاني استغلهما ديابي وبايلي ليسجلا من مسافة قريبة ليحصل صاحب الأرض على النقاط الثلاث.