فينغارد يفوز بالمرحلة 11 من سباق فرنسا للدراجات

تفوق حامل اللقب يوناس فينغارد على تادي بوجاتشر متصدر الترتيب العام ليفوز بالمرحلة 11 من سباق فرنسا للدراجات، بعد أن لحق بالمتسابق السلوفيني عقب ابتعاد الأخير عن المجموعة الرئيسية للسباق مع تبقي أكثر من 30 كيلومترا على النهاية اليوم الأربعاء.

وبلغ طول المرحلة 211 كيلومترا من إيفو لي بان وصولا إلى لو ليوران، وهي أطول مرحلة في سباق هذا العام.

وبينما حدثت الانطلاقات المبكرة المتوقعة، فقد وصل الأمر في النهاية إلى منافسة تنحصر بين المتسابقين الكبار على الفوز.

وعلى الرغم من خسارته للمرحلة، وسع بوجاتشر تفوقه الإجمالي إلى دقيقة واحدة وست ثوان أمام البلجيكي ريمكو إيفانبول، الذي احتل المركز الثالث في المرحلة مع تراجع الدنمركي فينجارد بثماني ثوان أخرى.

وجاء بريموش روجليتش في المركز الرابع في المرحلة لكنه تعرض لحادث تصادم بالقرب من النهاية ليضيع على نفسه زمنا في الصراع على الصدارة.