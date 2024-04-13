فينياليس أول المنطلقين بجائزة أمريكا الكبرى للدراجات النارية

أوستن (تكساس) 13 أبريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) – حصد مافريك فينياليس متسابق أبريليا مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أمريكا الكبرى للدراجات النارية بعدما حطم الرقم القياسي للحلبة اليوم السبت.

وسجل المتسابق الإسباني زمنا قدره دقيقتان و789 جزءا من الثانية، متفوقا بفارق 0.328 ثانية عن الصاعد بيدرو أكوستا يليه مارك ماركيز وفرانشيسكو بانيايا بطل العام الماضي.

وقال فينياليس، الذي فاز بسباق السرعة بجائزة البرتغال الشهر الماضي، “شعرت بثقة كبيرة ونتحسن ونتقدم في كل سباق. أحب هذه الحلبة التي تناسب أسلوب قيادتي”.

وجاء خورخي مارتن متصدر الترتيب العام وزميل فينياليس في الفريق في المركز السادس بعد تعرضه لحادثين، بينما حل براند بيندر، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، في المركز 15.

ويقام سباق السرعة في وقت لاحق اليوم السبت.