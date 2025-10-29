فينيسيوس يعتذر عن غضبه خلال فوز ريال مدريد على برشلونة في قمة إسبانيا

قدم فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اعتذارا علنيا اليوم الأربعاء، بعد رد فعله الغاضب على استبداله خلال الفوز المثير 2-1 في لقاء القمة على برشلونة يوم الأحد الماضي إذ توجه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس.

واستُبدل البرازيلي في الدقيقة 71 ليحل مواطنه رودريجو بديلا له، على الرغم من أنه لعب دورا محوريا في هدف الفوز إذ أرهق الظهير الأيمن لبرشلونة جول كوندي، خلال القمة المشتعلة.

وعبر فينيسيوس عن استيائه للمدرب تشابي ألونسو قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، مما ألقى بظلاله على لحظة كان من المفترض أن تكون احتفالية، بعد أن أنهى ريال مدريد سلسلة مؤلفة من أربع هزائم متتالية أمام غريمه التقليدي.

ورغم أن فينيسيوس كشف أنه اعتذر شخصيا لزملائه في الفريق ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، فإن اللافت في بيانه كان غياب أي إشارة إلى ألونسو.

وقال فينيسيوس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “أود اليوم أن أعتذر لجميع جماهير ريال مدريد عن رد فعلي عند استبدالي في القمة.

“كما فعلت بالفعل بشكل شخصي خلال الحصة التدريبية اليوم، أود أيضا أن أكرر اعتذاري لزملائي في الفريق، وللنادي وللرئيس”.

وأرجع اللاعب (25 عاما) أسباب غضبه إلى روحه التنافسية، موضحا “أحيانا تغلبني مشاعري لأنني دائما أرغب في الفوز ومساعدة فريقي. طبيعتي التنافسية تنبع من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله”.